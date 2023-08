DOMENICA 6 AGOSTO INIZIATIVA A RUOTA IN OCCASIONE DEL 79° ANNIVERSARIO DI DON ALDO MEI

Domenica 6 agosto a Ruota si svolgerà un’iniziativa a 79 anni dal sacrificio di Don Aldo Mei, il sacerdote originario di Ruota fucilato il 4 agosto 1944 sugli spalti delle Mura di Lucca a Porta Elisa, per mano dei nazisti. Dopo la Santa Messa in programma alle ore 17.00, alle ore 18.00 nell’area verde situata sotto la piazza principale del paese, al termine dei saluti istituzionali, sarà inaugurata un’installazione artistica con l’accompagnamento musicale della Filarmonica ‘G. Puccini’ di Colle di Compito. Alle 18.30 sarà messa in scena la pièce teatrale intitolata ‘Due sguardi di donna per Don Aldo Mei’ con Anna Baccei per la regia di Miriam Iacopi, dell’associazione teatrale ‘Nando Guarnieri’ a cura di Luciano Luciani e musiche a cura di Francesco Gargano dell’Istituto Musicale ‘Boccherini’ di Lucca. Seguirà la proiezione del docufilm ‘Macerie vive’, sui luoghi della memoria della città di Lucca realizzato dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto ‘N. Machiavelli’ di Lucca a cura di Emmanuel Pesi. L’evento si svolge nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia e dai Comuni di Lucca, Capannori e Pescaglia, Unione Comuni Mediavalle del Serchio, Arcidiocesi di Lucca, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e Arcidiocesi di Lucca, in collaborazione con l’associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990 e la Parrocchia di Ruota. Alle 19.30 è in programma un momento conviviale.