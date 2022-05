Domenica 5 giugno taglio del nastro per via Versilia

Sono in fase di finitura le nove piastre in bronzo che andranno a tracciare la “via dell’Arte” a Tonfano, lungo la rinnovata via Versilia. “L’idea era unire anche visivamente l’elemento-mare e l’artigianalità artistica che contraddistingue Pietrasanta ma che si svolge soprattutto in centro – spiega il consigliere comunale Daniele Mazzoni, promotore dell’itinerario artistico – ecco perché troviamo conchiglie e barche a vela accanto agli strumenti tradizionali degli artigiani, a partire dalle mani. Il centro storico e la Marina collegate dall’arte: un altro impegno preso con i cittadini e mantenuto”.

Le piastre sono di due forme e dimensioni differenti: sette rettangolari, da 30×20, per contrassegnare i siti di esposizione delle opere, a disposizione di laboratori e artisti; le altre due, da 80×80, saranno posizionate all’inizio e alla fine di via Versilia. Tutte in bronzo, create dallo scultore pietrasantino Matteo Castagnini e realizzate dalla fonderia Mariani, saranno applicate al camminamento in asfalto natura, in complanarità con il piano strada.

Intanto, sulla nuova passeggiata della Marina sono stati sistemati gli arredi, “panchine e cestini stradali – conferma l’assessore al lavori pubblici, Matteo Marcucci – stiamo per ultimare gli stalli destinati al carico e scarico merci, sulle vie Cairoli, Palestro e Da Vinci e, appena posizionate le nove piastre in bronzo, il piano di riqualificazione potrà dirsi completato”. Domenica 5 giugno è la data già fissata per l’atteso taglio del nastro.