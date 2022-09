Domenica 25 settembre si vota per il rinnovo dei due rami del Parlamento, e per la prima volta nella storia della Repubblica anche i giovani maggiorenni che non hanno compiuto 25 anni potranno votare, oltre che per la Camera, anche per il Senato.

Nelle liste elettorali del Comune di Lucca sono iscritti 33.027 uomini e 36.130 donne, per un totale di 69.157 cittadini italiani. Si voterà in 86 seggi elettorali, con la novità, rispetto alle recenti elezioni amministrative, che gli elettori delle sezioni 20 e 21 di San Vito non voteranno più alle scuole elementari, ma alla scuola media Chelini di via delle Cornacchie.

Per il ritiro di tessere elettorali non consegnate, o da ristampare con l’indirizzo aggiornato, o da duplicare per deterioramento, smarrimento, o esaurimento, l’Ufficio elettorale comunale di via San Paolino resterà aperto con orario prolungato nei prossimi giorni.