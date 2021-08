domenica 22 agosto faremo una facile escursione al fresco di Calcaferro

l’estate è ancora calda e allora domenica 22 agosto faremo una facile escursione al fresco di Calcaferro per conoscere le sue sorgenti, i polverifici, le miniere e la breccia medicea di Stazzema. Nel canale della Radice esiste un museo a cielo aperto dove è possibile vedere ancora i resti delle attrezzature per la lavorazione della polvere da sparo, questi opifici contribuirono anche alla spedizione dei 1000 con una grossa partita di polvere.

Per la trasformazione delle materie prime utilizzavano la forza motrice della preziosa sorgente delle Mulinette che eroga costantemente ancora oggi 60 litri al minuto di acqua buonissima, dimostrando la sua profonda origine geologica e che fece gola alcuni anni fa a degli scaltri imprenditori, bloccati dalla popolazione locale solo a poche ore dalla concessione ufficiale della regione Toscana. Sempre qui si aprono le ricche miniere di ferro che rifornivano lo scalo portuale di Forte dei marmi dove ancora oggi è visibile l’unica costruzione Fortemarmina in pietra con lo stemma Mediceo chiamata “Cason del fero”.

La cava storica in galleria di breccia Medicea di Stazzema con i suoi colori rosso/verde/grigio/giallo/ biancocrema che fu fermata perché minava alle fondamenta lo stesso paese ed oggi tenuta di scorta in caso di estremo bisogno di ricostruzioni architettoniche antiche. Insomma un tuffo nel passato non tanto lontano e al termine si potrà scendere nel canale delle Mulina per refrigerarsi i piedi nelle sue fresche acque.

P.S. sabato 28 agosto verrà presentato in anteprima a Loppeglia di Pescaglia il video: Le castagne raccontano il Dio Silvano nella selva e sulla vite. Questo lavoro è nato da una i.Dea di Stefano Pucci, a breve i dettagli.

Saluti a tutti

Stefano Pucci

