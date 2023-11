Domenica 19 novembre, Giornata mondiale dei poveri: conferenza e messa solenne in Cattedrale

Domenica 19 novembre è la Giornata mondiale dei poveri e verrà ricordata in ogni comunità parrocchiale della Diocesi di Lucca. «La Giornata mondiale dei poveri non si limita a proporre di “fare qualcosa” per loro, per risolvere i loro problemi – spiega mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca – invita a “diventare loro amici”. Dare qualcosa “distogliendo lo sguardo” non è quindi sufficiente: i poveri non sono numeri o bisogni da soddisfare, ma persone in cui è il Signore che ci si fa incontro, sollecitando prima di tutto la nostra umanità e fraternità». La Caritas Diocesana di Lucca ha approntato attorno a questa Giornata numerose iniziative. Tra queste una si svolge proprio domenica 19 novembre, presso la cattedrale di San Martino a Lucca alle ore 16. Don Luigi Epicoco approfondirà il passo biblico scelto da Papa Francesco in occasione della giornata: «Non distogliere lo sguardo dal povero» (Tb 4,7). Don Luigi è un giovane presbitero della Diocesi de L’Aquila molto conosciuto anche attraverso la rete e i social in particolare. Laureato in Filosofia e Dottorato in Teologia Morale, docente di Filosofia alla Pontificia Università Lateranense e all’ISSR Fides et Ratio di L’Aquila. Nel 2021 è stato nominato da Papa Francesco Assistente Ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione. Nei suoi studi e nel suo ministero si occupa di formazione e spiritualità cristiana. Ha al suo attivo molte pubblicazioni tradotte in diverse lingue. Del 2023 è «Per custodire il fuoco Vademecum dopo l’apocalisse» (Einaudi). Al termine di questo incontro poi, alle ore 18.30, ci sarà la solenne messa in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo e animata da 11 corali parrocchiali che saranno dirette dall’incaricato diocesano per la musica sacra don Emilio Citti. Ecco l’elenco delle Corali presenti: Corale «F. Gasparini» di Camaiore, Corale di Torre del Lago, Corale di Capezzano Pianore, Corale «Don Vittorio Landucci» di San Vito, Corale «A. Catalani» di Lammari, Corale «Don Fabio Unti» di Nave, Animatori del canto Centro storico Lucca, Gruppo coristi zona Massarosa, Coro CA.PA.TA Capannori-Paganico-Tassignano, Gruppo corale di Gragnano, Gruppo corale di Badia Pozzeveri.