L’iniziativa in memoria di Francesco Ticci, patrocinata e sostenuta dal Comune di Forte dei Marmi, si svolgerà domenica 19 marzo.

In occasione dell’anniversario della nascita di Francesco Ticci, nostro giovane concittadino che ci ha lasciato prematuramente, Forte dei Marmi correrà per ricordarlo e sensibilizzare la comunità circa i disturbi specifici dell’apprendimento, tema caro all’Associazione che porta il suo nome. Patrocinato e sostenuto dal Comune di Forte dei Marmi, unitamente ai Comuni di Pietrasanta e Seravezza, l’evento consisterà in una passeggiata che partirà dal pontile alle ore 10.30, proseguendo lungo il Viale Franceschi fino alla Capannina, per rientrare verso il Pontile passando dalla spiaggia, così da trascorrere una mattinata all’aria aperta all’insegna della condivisione.

“Siamo felici di poter continuare ad aiutare e sostenere l’Associazione O.S.D. Francesco Ticci – afferma il sindaco Bruno Murzi – visto l’importante azione svolta dalla stessa nei confronti dei giovani di Forte dei Marmi e di tutta la Versilia. Ringrazio tutti coloro che stanno a vario titolo contribuendo alla realizzazione dell’evento. Invito la cittadinanza ad aderire numerosa come già ha fatto nella prima edizione poiché sarà l’occasione di passare una giornata assieme condividendo i valori della solidarietà e dell’attenzione alla tematica della dislessia”.