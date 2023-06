Domenica 18 giugno l’attesissima puntata di Melaverde su Canale 5 dedicata a Lucca e le sue bellezze

L’assessore Santini: ”Una vetrina di grande lustro per tutto il territorio: scopriremo una Lucca inedita e saranno protagonisti tanti volti noti della città”

Alla scoperta di una Lucca insolita, del suo verde a pochi passi dalla città, delle tradizioni e dei sapori che rendono affascinante e unico questo territorio. Domenica 18 giugno alle ore 11.50 su Canale 5, poco prima di mettersi a tavola, andrà in onda la puntata di Melaverde dedicata alla città di Lucca ed al territorio circostante. Si parte dal Parco Fluviale: dalla terrazza Petroni agli ambienti più wild, un anello di 11 chilometri sulla rive del Serchio da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, per quello che sarà il filo conduttore del viaggio televisivo guidato dalla conduttrice Ellen Hidding, da anni volto della storica trasmissione di Mediaset che racconta le tradizioni e le eccellenze gastronomiche, dell’ambiente, dell’agricoltura e dell’artigianato del Bel Paese.

Le numerose esperienze che il Parco Fluviale offre sono state provate in prima persona dalla stessa Hidding, che si è concessa un giro a cavallo nel verde lucchese, circondata dai paesaggi collinari e poi un soft rafting lungo le placide acque del Serchio, ascoltando le tante curiosità sugli alberi, gli uccelli e i pesci di questo habitat, raccontate da una esperta guida ambientale. Protagonista, e non poteva essere diversamente, anche l’enogastronomia locale: dai fagioli all’olio Evo, fino al vino e ai dolci tipici lucchesi. In questa narrazione di Lucca sono raccontate alcune tradizioni storiche del territorio, come la carta e il suo riuso creativo, grazie all’intervento di un artista di grande talento e del caffè, attraverso la testimonianza diretta di una storica azienda locale.

“Una vetrina nazionale di assoluto livello per Lucca e le sue bellezze – ha commentato l’assessore al turismo Remo Santini – Vedremo una Lucca diversa e sempre bellissima: con tradizioni, ambienti inediti da scoprire e aneddoti. Una Lucca che non è solo città d’arte e cultura, non è solo storia e grandi eventi, ma anche una meta che accetta le nuove sfide del mercato turistico per accogliere e perfino anticipare le nuove tendenze. Siamo orgogliosi di aver collaborato con la redazione di uno dei programmi tv di maggior rilievo per il settore turistico, che ha selezionato la nostra città per un approfondimento esclusivo che darà ulteriore lustro e visibilità a tutto il territorio, accrescendo ancora i trend e i dati che vedono Lucca consacrarsi tra le mete italiane più ambite e ricercate. Un ringraziamento speciale – conclude – a tutti i soggetti protagonisti della puntata che hanno colto questa opportunità di valorizzare non solo la loro attività, ma in generale il territorio lucchese. Questo risultato è il frutto di un attento e costante lavoro dell’ufficio turismo, che tramite una nuova strategia sta dedicando maggiore attenzione e risorse ai rapporti con i media nazionali e internazionali, considerati un fondamentale veicolo di promozione per la città”.