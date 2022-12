Lucca: domenica 18 dicembre all’ospedale “San Luca” la Messa per le famiglie dei donatori di organi e tessuti Lucca, 16 dicembre 2022 – Domenica 18 dicembre alle ore 10.30 sarà celebrata all’ospedale “San Luca” di Lucca la tradizionale Messa di ringraziamento per i familiari dei donatori di organi e tessuti organizzata dal Coordinamento Donazione Organi e Tessuti dell’ambito territoriale di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest insieme al consiglio pastorale del “San Luca” ed all’AIDO di Lucca. La Messa sarà celebrata da padre Giampaolo Salotti, parroco dell’ospedale di Lucca, con la partecipazione del Coro di Camigliano diretto dal maestro Della Maggiora. La celebrazione è dedicata a tutti coloro che con un straordinario gesto hanno dato a tante persone in difficoltà una nuova e fondamentale occasione e una migliore qualità della vita ed è, come sempre, aperta a tutta la cittadinanza: “Il messaggio che vogliamo trasmettere anche quest’anno – evidenzia la responsabile dell’equipe di Coordinamento donazioni di Lucca Giuliana Puccetti insieme alla responsabile infermieristica Simonetta Lo Conte e alla referente per Castelnuovo e Barga Dalila Ascareggi – è quello della condivisione e del concetto di Dono nel suo senso più ampio: regalare il proprio sorriso e aiuto a chi ne ha veramente bisogno”. I rappresentanti degli organi di informazione sono invitati a partecipare alla Messa di domenica 18 dicembre all’ospedale “San Luca”