DOMENICA 17 e 24 ottobre FESTA DELLA CASTAGNA PER INIZIATIVA DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI AZZANO

Azzano in festa, nelle due prossime due domeniche. La Pubblica Assistenza propone un ricco ventaglio di iniziative nel nome della castagna, il frutto che ha sfamato generazioni di antenati, oggi sfizio prelibato che allieta le giornate di autunno. Alle mondine, arrostite in padelle giganti e protagoniste di primo piano, si accompagnano ciacci, panzanelle e polpette e un menù a base di tordelli, carne alla griglia e patate al forno, il tutto annaffiato da bicchieri di “vino bono”.

Il ristorante Michelangelo, uno dei partner della festa, che coinvolge per la prima volta tutte le risorse del paese, offre la possibilità di gustare torta, manifregoli e ballotti. Sempre in tema di castagna una novità di grande impatto: la visita al metato di Soraya, domenica 18 alle 15, per la prova di accensione e l’allestimento della carbonaia.

Altre opportunità ed occasioni:

lo spazio bimbi con giochi e animazioni presso la ex Scuola elementare, e tre concerti: domenica17 ottobre, alle 16 si esibirà la Filarmonica di Azzano con gli allievi della scuola di musica che funziona in paese, domenica 24 sarà la volta del Concerto dell’orchestra giovanile Giorgini e concerto del gruppo Rock Fire Grass.

Lungo la via della Cappella saranno in mostra foto d’epoca riguardanti il lavoro in cava provenienti dagli archivi familiari.

Infine, nella piazzetta di Cità, sarà possibile acquistare prodotti tipici locali e artigianali.

Funzionerà un servizio bus navetta sia dalla Cappella per chi viene per la via di Giustagnana sia dalla zona mulino dei Babboni per chi viene dalla via Monte Altissimo.

E’ necessario essere muniti di green pass per consumare i cibi.

La PA di Azzano vi attende per trascorre due domeniche assieme nel segno della più genuina tradizione enogastronomica, della musica, del divertimento e della storia del territorio.

Azzano 15 ottobre 2021 La Presidente