DOMENICA 12 MARZO VOLI GRATUITI PER LE DONNE GRAZIE ALL’INIZIATIVA ‘FESTA DELLA DONNA IN VOLO 2023’

Promossa da Aero Club ‘Carlo Del Prete’ con il patrocinio del Comune in occasione dell’8 marzo

In occasione dell’ 8 marzo l’Aero Club ‘Carlo Del Prete’ di Lucca con il patrocinio del Comune di Capannori ha organizzato l’iniziativa ‘Festa della donna in volo 2023’. Sono previsti voli gratuiti per le donne su Lucca e sulle Ville che saranno effettuati domenica 12 marzo dalle 9.30 alle 16.30 con partenza dall’aeroporto di Tassignano. Le donne interessate a partecipare possono prenotarsi a partire da domani (mercoledì 8 marzo) chiamando la segreteria dell’Aero Club al numero 0583 935 148. I posti a disposizione sono circa 90. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di ‘Battesimo dell’aria’ in ricordo dell’evento.