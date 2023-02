DOMENICA 12 FEBBRAIO UN OPEN DAY ALLA CROCE VERDE DI LUCCA:

DOMENICA 12 FEBBRAIO UN OPEN DAY ALLA CROCE VERDE DI LUCCA: DALLE 10 ALLE 18, I VOLONTARI MOSTRANO ALLA CITTADINANZA TUTTI I SERVIZI IN CUI SI IMPEGNA OGNI GIORNO L’ASSOCIAZIONE. NELL’OCCASIONE, SI CERCANO FOTO, CIMELI E DOCUMENTI RELATIVI AI 130 ANNI DEL SODALIZIO, IN VISTA DELLA MOSTRA DI SETTEMBRE 2023.

Una giornata che vuole coniugare memoria storica e attualità, attraverso uno scambio di conoscenze e prospettive: domenica 12 febbraio, dalle 10 alle 18, si terrà presso la Croce Verde di Lucca l’iniziativa Il Presente attraverso gli occhi del Passato, nell’ambito delle celebrazioni per i 130 anni dell’Associazione.

In definitiva, l’iniziativa è un vero e proprio Open Day, attraverso cui il Sodalizio di viale Castracani aprirà le porte della sede centrale, in modo che la comunità lucchese possa conoscere a fondo tutte le attività in cui le Volontarie e i Volontari si impegnano quotidianamente. Non solo settore Socio-Sanitario, dunque, ma anche Protezione Civile, Cultura, Donazione di Sangue, Banco della Spesa. Ma non finisce qui, perché la cittadinanza è chiamata ad avere un ruolo attivo: chiunque fosse in possesso di cimeli, fotografie, documenti o altro relativi alla vita dell’Associazione, è invitato a portarli in sede, in modo che tali oggetti possano essere archiviati e utilizzati per la mostra storica relativa alla storia ultracentenaria della Croce Verde Lucca in programma per settembre 2023.

Tra Passato e Presente, con uno sguardo sempre rivolto al Futuro.