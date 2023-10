DOMANI (SABATO) INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ ALLA SALA PARROCCHIALE DI SEGROMIGNO IN MONTE

Domani, sabato 21 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 16, nei locali parrocchiali di Segromigno in Monte si terrà un’iniziativa di solidarietà promossa dal Centro Commerciale Naturale ‘Indiana e dintorni’ di Segromigno in Monte con il patrocinio del Comune, in collaborazione con il Centro di ascolto Caritas di Segromigno in Piano e la Mensa della Solidarietà di Segromigno in Monte. Saranno esposti oggetti e manufatti di riciclo e le ‘Coperte della solidarietà ’realizzate con quadrati colorati lavorati all’uncinetto o ai ferri da tante persone di varie età che hanno a cuore il progetto, con materiali di riuso o donati da privati e aziende, che poi vengono assemblati dai volontari del centro di ascolto.

Le offerte raccolte durante l’iniziativa andranno a supportare l’attività del Centro di Ascolto che svolge un’importante attività di sostegno nei confronti delle persone più fragili del nostro territorio.