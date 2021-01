Domani l’inaugurazione del nuovo sito di Autismo Apuania Onlus – Siete tutti invitati a prendere parte all’evento on line. All’interno le indicazioni per partecipare.

L’Associazione Autismo Apuania Onlus, sempre in prima linea per assistere i soggetti affetti da questo disturbo del neuro sviluppo ma anche i familiari mirando a potenziare la qualità della loro vita, ha aperto un nuovo sito.

Ecco a voi l’invito ufficiale.

“Carissimi

in questi giorni è stato “aperto” il nuovo sito dell’associazione pensato come un’altra finestra sul mondo dell’Autismo, per farci conoscere e per offrire un servizio a tutti coloro che vivono questa realtà.

La visita può iniziare cliccando su www.autismoapuania.com e saremmo molto lieti di passare qualche momento insieme, per celebrare quella che per noi è, a tutti gli effetti, una vera e propria inaugurazione.

Per questo abbiamo organizzato un incontro su Meet https://meet.google.com/vav-kkmd-tjp per il giorno 23 gennaio prossimo alle ore 10.30.

Con la speranza di incontrarvi porgiamo un cordialissimo saluto”.

Il Consiglio Direttivo di AAA