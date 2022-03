DOMANI LEZIONI REGOLARI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI MARZOCCHINO

Revocata l’ordinanza che sospendeva le lezioni sino al 15 marzo

RIPARATI I GUASTI DOPO UNA GIORNATA DI INTENSO LAVORO

SERAVEZZA – Una giornata di intenso lavoro alla scuola primaria “Don Milani” di Marzocchino ha scongiurato la settimana di chiusura del plesso. Per tutta la giornata una squadra idraulica ed una edile, attivate dall’amministrazione comunale, hanno lavorato all’impianto termico della scuola primaria di Marzocchino dove si era verificato ieri un importante guasto all’impianto termico.

La complessità della situazione aveva fatto sì che il sindaco Lorenzo Alessandrini firmasse un’ordinanza di chiusura della scuola e di sospensione della didattica da domani (9 marzo) sino a martedì 15 compreso.

“Consapevoli del disagio che questa chiusura avrebbe comportato per i bambini e per le famiglie – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Valentina Mozzoni – abbiamo cercato di fare tutto quanto possibile, con grande rapidità e l’impiego delle maestranze necessarie, per individuare le perdite e cercare di risolvere il problema con la massima celerità”.

Per tutta la giornata il sindaco Lorenzo Alessandrini con il vice sindaco Adamo Bernardi e l’assessore Mozzoni hanno seguito lo svolgimento dei complessi lavori di riparazione. Complessi in quanto, trattandosi di tubi molto vecchi e in cattivo stato, sono state rilevate più perdite sulle quali sono intervenuti gli operai, riuscendo nel tardo pomeriggio a ripristinare il funzionamento dell’impianto termico.

“Interventi che hanno consentito di riparare i guasti, tamponando così l’emergenza – aggiunge il vice sindaco Adamo Bernardi – fermo restando che si tratta di una situazione provvisoria alla quale dovremo mettere mano in modo radicale, con la sostituzione di tutte le tubature. Un lavoro che richiederà più giorni, per questo provvederemo o durante le prossime vacanze pasquali oppure durante la chiusura estiva, per non interferire con le attività didattiche”.

Si risolve così in tempi davvero rapidi un problema che avrebbe comportato inevitabili disagi. Domani, quindi, si tornerà a scuola regolarmente con tutti i servizi che sono stati prontamente riattivati come il trasporto scuolabus e la mensa.