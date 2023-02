Domani l’apertura del 150esimo Carnevale di Viareggio: in onda alle 21 su Noi Tv

VIAREGGIO – Inizia domani sabato 4 febbraio il 150esimo Carnevale di Viareggio. Con la cerimonia di apertura e il primo corso mascherato si inaugurano i festeggiamenti. La telecronaca di tutta la prima giornata andrà in onda alle 21 su Noi Tv.

Una lunga giornata che culminerà con la prima sfilata dei carri e delle mascherate sui viali a mare di Viareggio e si concluderà in piazza Mazzini con lo spettacolo pirotecnico e con lo show di radio m2o con Albertino e Fargetta.

Per ricordare quel particolare Martedì Grasso del 1873 che diede il via alla tradizione del Corso Mascherato a Viareggio un corteo di carrozze storiche ripercorrerà le vie di Viareggio, partendo alle ore 14 da via Regia, proprio lì dove si svolsero i primi Corsi Mascherati. Dalla Torre Matilde, passando per il cuore della Vecchia Viareggio, il Lungomare, fino a piazza Mazzini, dieci splendide carrozze storiche provenienti da tutta Italia, grazie alla collaborazione con Gruppo italiano attacchi, rievocheranno le origini del Carnevale. Sulla prima carrozza saliranno Burlamacco e Ondina.

Alla Cerimonia di apertura del 150esimo anno del Carnevale di Viareggio sarà presente la Fanfara dei Bersaglieri che regalerà uno spettacolo avvincente e piacevole con impetuose note musicali. La Fanfara sfilerà dalle ore 14,30 lungo via Mazzini, per raggiungere il Belvedere delle Maschere, luogo dei rituali carnevaleschi.

Dalle ore 15 in piazza Mazzini l’atteso rituale dell’Inaugurazione del Carnevale. Il corteggio di maschere con la Filarmonica Versilia, banda del Carnevale di Viareggio, gli sbandieratori del Palio di Querceta e le maschere, dopo aver percorso via Mazzini, raggiungerà il Belvedere delle Maschere. Qui le maschere dei Rioni consegneranno la Burlamacca a Burlamacco e Ondina per issarla sul pennone più alto di piazza Mazzini. Durante l’alzabandiera gli squilli di tromba composti dal Maestro Michele Orselli cento anni fa saranno eseguiti dalla fanfara di trombe del Maestro Andrea Tofanelli con i trombettisti: Federico Trufelli, Francesco Cecchetti e Alessandro Vanni. Al termine della prima sfilata lo spettacolo pirotecnico sull’arenile di piazza Mazzini. I fuochi artificiali saranno accompagnati da suggestive colonne sonore.

Dopo lo spettacolo pirotecnico, intorno alle 19,30 piazza Mazzini si anima con “M2o night”, lo show con Albertino e Fargetta. Negli Anni Novanta hanno fatto impazzire i giovani di tutta Italia con il “Deejay Time” e la “Deejay Parade”. Oggi sono le voci e i volti più noti di Radio m2o dove continuano a far divertire e ballare tutta Italia. Con Albertino e Fargetta dj set unico ed esclusivo.

