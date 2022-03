Domani giovedì 24 Ciuoffo a Pieve Fosciana per inaugurare la Bul

Scritto da Tiziano Carradori, mercoledì 23 marzo 2022 alle 16:09

Domani, giovedì 24 marzo l’assessore regionale alle infrastrutture telematiche sarà a Pieve Fosciana (Lu) per l’inaugurazione del servizio della Bul, la Banda Ultra Larga, in grado di connettere abitazioni e aziende alla rete ad alta velocità.

L’appuntamento è per le 11.00 in Piazza della Chiesa in località Sillico nel comune di Pieve Fosciana.

Oltre all’assessore Ciuoffo saranno presenti il sindaco di Pieve Fosciana, Francesco Angelini, e un rappresentante di Open Fiber, la società che ha realizzato l’infrastrutturaz