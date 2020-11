Domani è San Martino, conosciamo la sua storia.

San Martino

Martino nacque intorno al 316 a Sabaria, città della Pannonia. Di famiglia gentile, il padre fu prima soldato e poi tribuno.

All’età di dieci anni, contro il volere dei genitori, chiese di essere fatto catecumeno. La cosa non fu possibile in quanto i figli dei militari veterani erano soggetti a prestare servizio nella milizia romana. Il giovane Martino trascorse quindici anni vincolato al giuramento militare.

Convertitosi al cristianesimo a abbandonato l’esercito, Martino si recò presso Poitiers, dove il vescovo Ilario lo ordinò esorcista.

Dopo avere soggiornato per diverso tempo nell’area balcanica, intento a contrastare l’eresia ariana, Martino si stabilì a Milano.

Antonio Lodovico Muratori, citando Severo Sulpicio, osserva che fu Martino a introdurre l’istituto religioso del monastero nella città lombarda, nel periodo in cui il vescovo Ilario venne cacciato dagli ariani in esilio: “Italiam repetens, quum intra Gallias quoque discessu Sancti Hilarii, quem ad exilium haereticorum vis coëgerat, turbatam Ecclesium comperisset, Mediolani sibi Monasterium statuit”.

Ordinato vescovo di Tours nel 371, a Martino vengono attribuiti non pochi miracoli e la fama di taumaturgo lo seguì oltre la vita terrena, come testimonia Gregorio vescovo di Tours, che ha dedicato a Martino una biografia in quattro libri dal chiaro respiro agiografico.

Tra i tanti miracoli attribuiti a Martino viene ricordato l’episodio che vide Teodemiro, re degli Svevi di Galizia, omaggiare con una cospicua donazione in oro la basilica di Tours, dove Martino era stato sepolto.

Teodemiro chiedeva che suo figlio potesse riprendersi da una grave infermità.

Non avendo ottenuto la grazia sperata, Teodemiro si convertì alla fede cattolica e statuì l’edificazione di una chiesa, da intitolarsi a Martino.

Successivamente il re inviò i suoi rappresentanti presso la cripta dove Martino era stato sepolto. Un drappo di lana venne collocato sopra la tomba e i fiduciari del re passarono la notte in preghiera.

Gli inviati tornarono in Galizia con il drappo dalle proprietà miracolose, grazie al quale il figlio di Teodemiro guarì perfettamente (1).

Deve essere notato che nei primi secoli della Chiesa i luoghi di culto erano solitamente intitolati ai martiri ed era a loro che venivano consacrate le basiliche. Pertanto Martino, che non era stato martirizzato, deve avere conosciuto grande venerazione presso i fedeli.

Basti pensare che l’undici novembre, giorno della sua sepoltura, ricorreva la “ricreazione di San Martino” che precedeva la quaresima del Natale, ovvero il periodo dell’Avvento: “Adventus incipit domenica post festum S. Martini et olim dicebatur Quadragesima S. Martini” (Jean Baptiste Bouvier, Institutiones theologicae ad usum seminariorum).

Le prime notizie della Quaresima di San Martino sono già presenti in un diploma del re longobardo Astolfo, risalente all’anno 753. La badia di Nonantola riceveva terreni siti sulle montagne bolognesi nelle località Lizzano, Grabbia e Grecchia. In cambio veniva chiesto il pagamento annuale di quaranta pesci, in occasione della quaresima pasquale e della quaresima di San Martino: “vos quam posteri vestri pullum servitium a nobis vel futuris Regibus exinde exigatur nisi pro benedictione in quadragesima majore quadraginta lucios et in quadragesima S. Martini similiter”.

L’episodio universalmente noto però è quello accaduto immediatamente prima della conversione di Martino, tempo in cui prestava ancora servizio nell’esercito romano.

“In un certo tempo pertanto, non si trovando aver altro indosso che l’armi e la semplice veste da soldato, di mezzo inverno vede farsegli incontro sulla porta della città d’ Amiens un povero nudo, il quale pregando i passeggieri che gli usassero misericordia, e tutti oltrapassando il meschino; conobbe l’uomo pieno di Dio esser colui, non sovvenendolo gli altri, a se riservato . Che doveva però fare? Null’altro trovavasi avere fuorché la clamide di ch’era vestito avendo già le altre cose in opere somiglianti impiegate. Impugnato il ferro però di cui era cinto, per metà la veste divide, e parte ne dona al meschino, e con l’ altra di nuovo si cuopre. A tal vista de’ circostanti si posero a ridere alcuni, parendo loro che fosse deforme con quell’abito dimezzato, altri molti però di mente più sana cominciarono a gemere con profondi sospiri, per non aver essi mai praticata simile azione; quando essendo più ricchi, avrebbero certamente potuto vestir il povero senza restar essi ignudi” (Domenico Carminati, Vita di San Martino).

Una scultura risalente alla prima metà del XIII secolo, collocata presso la cattedrale di San Martino a Lucca, è una tra le tante opere artistiche che hanno alimentato nel corso del tempo la notorietà di questo episodio.

Nota 1: l’episodio viene riportato da Niccolò Putignani in “Istoria della vita di San Niccolò vescovo di Mira”

