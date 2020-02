domani è sabato , cosa mangiamo ??? ALICI CRUDE

fatevi pulire bene le alici dal pescivendolo o fatelo da voi, togliendo testa, lisca e interiora, sciacquatele in acqua salata, asciugatele poi disponetele in un vassoio di portata.

irroratele con aabbondante succo di limone, olio, pepe, sale se serve, e mettetele a marinare per un pò di tempo in frigo.

Un attimo prima di servirle spolveratele con prezzemolo tritato, c’è chi vuole che il succo di limone “cuocia” le alici e allora le dovete preparare un pò prima.

fonte ezio lucchesi