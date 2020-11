Negli ultimi giorni si sta diffondendo l’appello a esporre alla propria finestra o balcone un drappo rosso come simbolo di contrasto alla violenza #appendiundrapporosso . Un gesto che in un momento come questo, in cui non è possibile dimostrare la nostra solidarietà fisicamente, può essere utile a dimostrare alla molte vittime che non devono sentirsi sole.