Domenica il gran finale dinanzi a Palazzo Mediceo, trampolino di lancio per le Olimpiadi

DOMANI AL VIA IL CAMPIONATO ITALIANO TIRO CON L’ARCO

IL PROGRAMMA E IL SERVIZIO NAVETTA PER ATLETI E SPETTATORI

SERAVEZZA – Tutto pronto per il 61° Campionato italiano Targa di tiro con l’arco, al via domani (giovedì 24 agosto) allo stadio Buon Riposo di Pozzi dove si svolgeranno sino a sabato le gare eliminatorie, mentre le finali sono in programma domenica a Palazzo Mediceo.

Un appuntamento molto atteso dai mille atleti in gara che si giocheranno l’opportunità non solo di conquistare il podio in questa competizione ma anche di essere selezionati per le Olimpiadi, in programma il prossimo anno a Parigi. È proprio all’ombra di Palazzo Mediceo, in base alle prestazioni atletiche, che si delineerà la composizione della squadra azzurra partecipante ai Giochi Olimpici.

In gara anche atleti che hanno già portato al collo la medaglia olimpica e che saranno impegnati nelle qualificazioni nella mattinata di sabato. Tra questi Mauro Nespoli che ha conquistato la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo del 2020, Lucilla Boari la prima atleta della disciplina a conseguire una medaglia alle Olimpiadi, conquistando il bronzo sempre nell’appuntamento di tre anni fa e, ancora, Marco Galiazzo medaglia d’oro ad Atene nel 2004.

La cerimonia di apertura si svolgerà alle ore 13 di domani alla presenza del presidente federale Mario Scarzella, dei membri della Federazione, delle società partecipanti, del consigliere comunale delegato allo sport Giacomo Tarchi che ha lavorato attivamente per questo evento e che porterà il saluto dell’amministrazione comunale. Dopo la cerimonia inaugurale, con l’esecuzione dell’inno nazionale, prenderanno il via le gare per le qualificazioni dei partecipanti delle categorie giovanili con 300 atleti impegnati tutto il pomeriggio, sino alle finali in programma attorno alle ore 18.

Venerdì e sabato le gare inizieranno alle ore 8.30 e, eccetto una breve pausa attorno alle 13, si protrarranno per tutto il giorno dalle fasi degli ottavi alle semifinali. Per la categoria senior scenderanno nel prato del Buon Riposo ben 700 atleti che si sfideranno nelle gare di eliminazione, accedendo così alle prove finali che si terranno domenica, a partire dalle ore 8.30, nel giardino antistante Palazzo Mediceo a Seravezza. Una location che coniugherà lo spettacolo sportivo con quello ambientale, nel contesto del cinquecentesco Palazzo patrimonio dell’Unesco. Un campo di gara all’altezza di questa competizione nazionale, prova generale in vista delle Olimpiadi, ma anche un’importante occasione di promozione del territorio, in considerazione che saranno le telecamere di Rai Sport a trasmettere in diretta le finali, con evidenti e positive ricadute per l’immagine del territorio.

Le gare, che si protrarranno sin circa alle ore 18.30, vedranno scontri diretti tra gli atleti impegnati a giocare al meglio ogni freccia a disposizione per garantirsi il podio, con l’assegnazione delle medaglie d’oro, argento e bronzo.

“Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo dell’evento – spiega Giacomo Tarchi, consigliere comunale delegato allo sport – verrà attivato un servizio navetta che accompagnerà atleti e rispettivi staff allo stadio, evitando così di creare problemi di congestione della viabilità e dei parcheggi nella zona del Buon Riposo. Il servizio navetta gratuito sarà in funzione da domani (giovedì) a sabato, con partenza sin dalle ore 8.30 dal parcheggio del terminal della stazione ferroviaria di Querceta, garantendo corse di andata e ritorno sino al termine delle gare e, ovviamente, sarà a disposizione anche di quanti vorranno assistere al campionato”.

Infine per quanto riguarda le gare di domenica al Mediceo, ovviamente anche queste a ingresso libero, sarà riservata un’area per gli spettatori che potranno godere appieno delle finali grazie anche all’installazione di un maxi schermo che consentirà di osservare nei dettagli le tecniche e i risultati conseguiti dagli atleti.