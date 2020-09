Domani a Viareggio Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione

Domani, 11 settembre, verrà a Viareggio Paolo Ferrero, ex ministro della solidarietà sociale e segretario nazionale di Rifondazione , attualmente vicepresidente del Partito della Sinistra Europea, per sostenere le liste promosse da Rifondazione Comunista per le imminenti elezioni comunali e regionali: Si tratta di Viareggio a Sinistra, che sostiene la candidatura di Roberto Balatri a Sindaco di Viareggio e Toscana a Sinistra, che sostiene Tommaso Fattori per la presidenza dalla Regione Toscana. Sarà inoltre occasione di ribadire il nostro NO nel Referendum Costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari.

L’appuntamento è per le ore 12.00 in Piazza Margherita

Rifondazione Comunista Viareggio