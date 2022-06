Domani 17 Giugno in Piazza Carducci, alle ore 19:00 IF Prana organizza un nuovo appuntamento musicale!

Domani 17 Giugno in Piazza Carducci alle ore 19:00 IF Prana organizza un nuovo appuntamento musicale!



Ci avviciniamo sempre di più all’estate e quindi alla seconda edizione di InForme Festival, la rassegna estiva di teatro, musica e danza, organizzata dalla Compagnia IF Prana in partnership con Fondazione Terre Medicee, Comune di Seravezza e Comune di Stazzema, e le cui attività quest’anno saranno realizzate su tutto il territorio di Seravezza e Stazzema, toccando spazi urbani e non, siti naturali, sentieri e rifugi montani, cave di marmo, piazze, pievi, greti dei fiumi, il centro e la periferia, e creando una rete che leghi e connetta amministrazioni comunali, cittadini, commercianti, centri d’aggregazione giovanili, appassionati di arte, di natura e non solo.

Per questo, dopo l’entusiasmante week-end di Enolia, IF Prana porta a Seravezza altri due artisti. Venerdì 17 giugno dalle h 19.00 in Piazza Carducci (Seravezza) i musicisti Ricky Avataneo e Igor Vazzaz si esibiranno con Di bega e di gena – Viaggio cantato tra Piemonte e Toscana (trascurando la Liguria). Un piemontese e un toscano. Una strana coppia. Un sodalizio che ha, come base, la musica folk: Ricky Avataneo, astigiano trapiantatosi in Val di Susa prima e a Moncalieri, poi; Igor Vazzaz, toscano di nascita e friulano d’origine.

Entrambi condividono la passione per Bob Dylan, rimodulandone l’interesse per la musica delle proprie radici, e quindi il folk piemontese e quello toscano, intersecati e sovrapposti. Ne esce uno spettacolo che è un continuo alternarsi di lingue, sonorità, ritmi, ma anche antropologie e modelli comportamentali: la géna, il connaturato pudore piemontese, e la bega, la vocazione al conflitto dei toscani. Canzoni d’autore e suggestioni da ballata popolare, fra dialetti, vernacoli, racconti nuovi e antichi, chitarre, armoniche a bocca, ghironda e tamburello. Con l’intento di far incontrare, fra il serio e il faceto, due popoli dal carattere opposto: piemontesi e toscani, uniti da strofe e ritornelli riecheggianti, come se non ci fosse, di mezzo, la Liguria.

Ingresso libero e gratuito!

Il programma completo di InForme Festival sarà pubblicato a breve sul sito di IF Prana: www.ifprana.com