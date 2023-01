Domani (1 febbraio) Porta Elisa blu per le vittime civili delle guerre

Domani, 1 febbraio, è la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo, istituita con l’obbiettivo di conservare la memoria delle persone che muoiono nei conflitti e di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Il Comune di Lucca, rispondendo a una sollecitazione giunta dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) e dell’Anci, illuminerà di colore blu Porta Elisa dalle 18.00 alle 21.00. Domani, peraltro, ricorrerà l’ottantesimo anniversario dell’inizio della Guerra di Liberazione, che ha rappresentato per gli italiani il periodo più duro della Seconda guerra mondiale, e nello stesso tempo è ancora in corso il conflitto fra Ucraina e Russia, nel cuore dell’Europa. Per ricordare le vittime civili di questa guerra e delle altre guerre in atto nel mondo, lo slogan della giornata sarà anche quest’anno “Stop alle bombe sui civili”, che servirà inoltre a sottolineare l’adesione dell’Italia alla Dichiarazione internazionale sull’uso delle armi esplosive nelle aree popolate.