dolci frugali delle Feste: le Cantarelle romagnole

Le cantarelle sono il dolce più povero e più semplice del mondo, si offriva nelle veglie di Festa, per la visita dei parenti, o per qualsiasi festa improvvisata. Come avviene con i dolci antichi, via via ogni famiglia ha attuato piccole modifiche e ognuno praticamente ha una sua ricetta, però grossomodo molto simili.

Versare due-tre bicchieri di farina in una ciotola ( farina bianca o metà bianca e metà di mais, a piacere ), aggiungere un pizzico di sale e di bicarbonato, stemperarla un po’ alla volta, senza fare grumi, con acqua, fino ad ottenere un composto fluido, in modo che alzando la forchetta cada “a nastro”. La giusta consistenza dell’impasto è importante, è la cosa più difficile, che si impara con la pratica… dopo aver mescolato bene far riposare mezzoretta.

Scaldare una piastra o una padella antiaderente, far cadere un mestolino di composto spianandolo e farlo cuocere da una parte e dall’altra, ottenendo delle morbide cantarelle del diametro di circa 8-10 cm…

Posarle a mano a mano su un vassoio, condirle con un filo di buon olio extravergine e spolverarle di zucchero semolato.