Un docle soffice, profumato e dal sapore delicato ma intenso al tempo stesso. La torta alle spezie con crema alla cannella sarà una piacevole scoperta. Tre strati di soffice torta alternati a una deliziosa crema. Scopriamo insieme come si prepara e tanti consigli utili per un risultato perfetto

la torta alle spezie è un dolce molto soffice e delicato che per la sua realizzazione necessita di diverse spezie come la cannella, lo zenzero, la noce moscata e i chiodi di garofano.

A ingolosirla troveremo poi dei tre strati di crema a base di mascarpone, philadelphia, burro e un tocco di cannella. Squisita come poche, la torta è ideale per tutti coloro che amano i pierniki polacchi e più in generale i classici biscotti speziati che vengono preparati per Natale nel Nord Europa.

Scopriamo insieme come realizzarla.

ingredienti 470 g di farina 00

150 g di zucchero di canna muscovado

200 ml di olio di semi

200 ml di yogurt bianco

150 ml di latte

1 cucchiaino di bicarbonato

3 cucchiaini di lievito vanigliato

2 cucchiaini di zenzero in polvere

2 cucchiaini di cannella

1 cucchiaino di chiodi di garofano

2 cucchiai di miele

3 uova

1 pizzico di noce moscata

1 pizzico di sale Ingredienti per la crema 300 g di mascarpone

300 g di philadelphia

200 g di burro

150 g di zucchero a velo

1 cucchiaino di cannella

Preparazione

Per preparare la torta alle spezie iniziate riscaldando il forno statico preriscaldato a 180°C (in forno ventilato preriscaldato a 175°C). A questo punto in una pentola scaldate il latte e mettete il miele, mescolando fino a quando non si sarà sciolto.

Nel frattempo preparate due ciotole per l’impasto. Nella prima ciotola setacciate la farina con il lievito vanigliato per dolci, aggiungete lo zucchero, il bicarbonato, un pizzico di sale e le spezie (cannella, chiodi di garofano, noce moscata e zenzero). Nell’altra ciotola sbattete le uova con lo yogurt bianco, l’olio di semi e il latte con il miele, continuando a lavorare con le fruste. Non appena l’impasto sarà preparato, aggiungete il mix di uova dentro la ciotola con la farina, amalgamando bene il tutto.

A questo punto imburrate ed infarinate una tortiera (oppure potete usare anche la carta da forno) di 24 cm di diametro e versate il composto, livellando bene la superficie. Infornate la torta per circa 45-55 minuti. La torta sarà cotta quando infilando uno stecchino al centro ed estraendolo risulterà asciutto. Una volta cotta, sfornate la torta e lasciatela a raffreddare sulla gratella.

Nel frattempo preparate la crema. In una ciotola montate il burro ammorbidito con 1 cucchiaino di cannella, lo zucchero a velo, il mascarpone e la philadelphia fino a disporre di una crema omogenea.

Quando la torta si sarà raffreddata, tagliatela in 3 dischi di uguali dimensioni. Disponete un disco di torta sul piatto e farcitelo con una parte della crema. Coprite con un altro disco che andrete a farcire nuovamente con la crema. Aggiungete il terzo disco e con la crema avanzata, ricoprite la torta. A questo punto chi dispone di alcuni biscotti speziati, potrà utilizzarli per decorare ulteriormente la torta.

Conservazione

La torta alle spezie si conserva per al massimo un paio di giorni sotto una campana di vetro in frigorifero.