Dolce di Natale – Da prepararsi almeno un mese prima di consumarlo.

Si mette la frutta secca tagliata in piccoli pezzi a bagno per un giorno nel rum.

Si lavora il burro con lo zucchero e poi si aggiunge, sempre sbattendo, un uovo per volta tenuti fuori dal frigo e la buccia degli agrumi.

Quando il composto è bello cremoso si aggiunge la farina con il lievito, dopo una bella mischiata si aggiungono i canditi e la frutta secca sgocciolata.

Si versa l’impasto in teglia unta con burro e spolverata con farina.

Poi si cuoce nel forno per mezz’ora a 180 gradi poi per 40-50 minuti a 160, per vedere la cottura si usa uno spiedino in legno.