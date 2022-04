Dodi Battaglia incanta il teatro di Pietrasanta

PIETRASANTA – Dodi Battaglia e la sua chitarra sono stati i protagonisti assoluti venerdì sera al Teatro comunale Galeotti di Pietrasanta della seconda emozionante serata di Musica e Parole, il cartellone della primavera ideato e prodotto da Franca Dini.

Un lungo viaggio condotto con la consueta sapienza da Dario Salvatori che ha portato il chitarrista dei Pooh a raccontare tutto se stesso e la sua formidabile carriera. Una storia musicale che si identifica in larga misura con quella del popolarissimo gruppo nato negli anni ’60, che ha venduto oltre cento milioni di dischi. Ma che ha saputo andare anche oltre in esperienze da solista o in duetti con altri musicisti. E’ stato un appassionante racconto tra brani indimenticabili della canzone italiana e aneddoti sulla sua vita musicale. Dodi Battaglia ha ricordato i suoi esordi e l’incontro fortunato con Roby Facchinetti, voce dei Pooh e con il paroliere Valerio Negrini, mentre suonava in un locale di Bologna.

Terzo e ultimo appuntamento con Musica e Parole il 25 maggio quando sul palco salirà Shel Shapiro.

fonte noitv