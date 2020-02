Dodger, il cane che è diventato il migliore amico di tutti gli anziani ospiti di una casa di riposo

La bellezza di avere un cane al proprio fianco, spesso, va ben oltre la semplice compagnia che queste creature possono regalarci. Si tratta infatti di animali del tutto speciali, in grado di riempire le nostre vite come poche altre creature sanno fare. E ciò è ancora più vero e meraviglioso quando si tratta di cani che svolgono, giorno dopo giorno, una funzione speciale. Stiamo parlando degli amici a quattro zampe che aiutano chi si trova in difficoltà o, ad esempio, danno sostegno agli anziani in casa di riposo. Dodger è uno di loro, ed è proprio lui il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi. Si tratta di un cane davvero speciale, in grado di migliorare nel concreto le vite delle persone che aiuta.

Siamo alla George Mason Lodge di Leytonstone, una casa di riposo che si trova alla periferia est di Londra. Qui, fra gli anziani ospiti della struttura, ce n’è uno molto, molto particolare, divenuto in breve tempo una mascotte. Si chiama proprio Dodger, ed è un dolcissimo cane terapeutico in grado di risollevare le tristi e monotone giornate degli anziani che si trovano in ospizio.

Come? Semplicemente adattando il suo meraviglioso carattere a ognuno di loro, prendendosi cura delle singole necessità di tutti, rendendo i giorni in cui si reca a fargli visita diversi dagli altri, in qualche modo unici e speciali. In una casa di riposo, infatti, è facile perdere la cognizione del tempo, e questo cucciolone sembra proprio saperlo.

Così, con una enorme bravura, Dodger gioca e tiene compagnia ai nonnini. E non si limita a farlo nella casa di riposo: questo cane è anche “impiegato” in ospedali o situazioni dove ci sono bambini che possono aver bisogno di lui. Ovviamente, Dodger è stato addestrato per questi compiti, ma la sua presenza è ormai così importante che il cane sembra donare un po’ del suo amore a ogni persona con cui interagisce, in modo personale e stupendo.

Se un anziano non sta bene, il cagnolone si sdraia sul letto per farsi accarezzare senza sforzi; con un nonnino più attivo, invece, sa che può giocare.