DIVULGHIAMO LE OPERE DI MISERIRCORDIA NELLA MISSIONARIETÀ

DIVULGHIAMO LE OPERE DI MISERIRCORDIA NELLA MISSIONARIETÀ

Dal 17 al 28 luglio pv. Spazio Spadoni organizza una formazione per la costruzione di strumenti volti alla divulgazione delle Opere di Misericordia nel mondo.

Le giornate formative si svolgeranno a Lucca e vedranno la partecipazione di amici e collaboratori provenienti oltre che dal territorio nazionale, anche dall’Africa, dall’Asia e dal Sud America, in particolare dal Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Burkina Faso, Benin, India, Brasile. Sarà rappresentato anche un nuovo territorio con cui Spazio Spadoni ha iniziato a misurarsi da poche settimane, ovvero l’Albania.

Spazio Spadoni si è occupato di organizzare e sostenere, viaggi, logistica e contenuti formativi che saranno strutturati in una forma di confronto per lasciare spazio ad ogni territorio di esprimersi in merito alla conoscenza e all’importanza delle Opere di Misericordia.

“Siamo chiamati a realizzare una ri-evoluzione dello Spirito in un mondo sempre più lontano da Dio. Se preghiamo le Opere, il Signore aumenterà la nostra capacità di generare negli altri la consapevolezza della Misericordia di Dio. Più facciamo diventare universali le Opere di Misericordia e più diamo dignità al fare e all’essere di ciascuno. Più dignità è presente e più reciprocità costruiamo. E infine, più reciprocità si manifesta nel mondo e più possiamo davvero essere ri-Evoluzionari.” Dichiara il presidente di Spazio Spadoni, Luigi Spadoni.

Queste due settimane saranno fonte di conoscenza dei territori lontani in cui Spazio Spadoni opera ma anche un’opportunità aperta di partecipazione rivolta a catechisti ed educatori lucchesi.

Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@spaziospadoni.org

www.spaziospadoni.org