Divieto momentaneo di utilizzare l’acqua del rubinetto per usi potabili nelle frazioni di Deccio di Brancoli e di Tramonte

Lo dice un’ordinanza del sindaco, sulla base di analisi condotte da Geal. I cittadini delle due frazioni della Brancoleria potranno usare l’acqua del pubblico condotto solo dopo averla bollita.

Gli abitanti delle frazioni di Deccio di Brancoli e di Tramonte non potranno utilizzare momentaneamente l’acqua del rubinetto per usi potabili, se non dopo averla bollita.

Lo dice un’ordinanza firmata stamani (7 ottobre) dal sindaco, che tiene conto dei risultati delle analisi effettuate da Geal su alcuni campioni d’acqua prelevati dall’acquedotto del Borellone, da cui è risultato il superamento di alcuni parametri di qualità dal punto di vista batteriologico, probabilmente causato da singoli episodi atmosferici degli ultimi giorni. Geal sta già eseguendo a questo proposito tutte le verifiche e gli opportuni interventi, manutenzioni e disinfezioni per rientrare quanto prima nei parametri normativi.

I cittadini dunque potranno utilizzare l’acqua del rubinetto per usi potabili soltanto dopo averla bollita fino a quando, sulla base dei risultati degli interventi e degli ulteriori approfondimenti di Geal, l’ordinanza di divieto non sarà revocata.