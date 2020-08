Divieto ignorato e i camion restano incastrati

Sono numerosi i camion che quotidianamente, ingannati dal navigatore e in mancanza di una cartellonistica di divieto esaustiva e ben visibile, imboccano la strada per poi trovarsi costretti a decine di manovre per ritornare sul viale Europa e proseguire per il Brennero dato il divieto di transito per i mezzi pesanti.

Il cartello di divieto di accesso ai camion, all’incrocio con viale Europa c’è, ma evidentemente non è abbastanza chiaro o abbastanza visibile, fatto sta che situazioni come quelle filmate durante questi giorni si ripresentano sistematicamente. I residenti, che hanno fatto presente il problema anche al comune di Capannori, sperano che si possa in qualche maniera trovare una soluzione, magari con una segnaletica più chiara e visibile.