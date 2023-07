Divieto di sosta su viale Roma e Morin

Il Comando di polizia municipale di Pietrasanta ha disposto in località Fiumetto, a Marina, alcuni provvedimenti di viabilità per domenica 9 luglio, dalle 14 e fino alle 20, per ragioni di sicurezza come da richiesta del Commissariato di Forte dei Marmi.

Su entrambi i lati di viale Morin, per un tratto compreso fra 150 metri a nord e altrettanti a sud del cancello di Villa La Versiliana, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, biciclette comprese.

Stesso provvedimento lungo viale Roma, sul lato monte della carreggiata, per i primi due stalli di sosta posti a sud del cancello d’accesso al Parco della Versiliana.

