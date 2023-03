Divieto di sosta e transito per potatura alberature

Per consentire l’esecuzione in sicurezza di alcuni interventi di potatura delle alberature, nei giorni di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 marzo, dalle 8 alle 18, il Comando di polizia municipale di Pietrasanta ha istituito il divieto di sosta e transito in viale Apua, nel tratto compreso fra le vie Unità d’Italia e Carducci (aree d’intersezione escluse).

Seguendo le indicazioni degli operatori presenti sul posto, sarà comunque consentito il passaggio a residenti, veicoli di soccorso in emergenza, mezzi di trasporto pubblico di linea e mezzi pesanti, anche con massa a pieno carico eccedente le 3,5 tonnellate.

