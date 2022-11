DIVIETO DI SOSTA AI TIR NEI QUARTIERI RESIDENZIALI E REGOLAMENTAZIONE DELLO SPAZZAMENTO ESISTENTE: ECCO LE NUOVE ORDINANZE DEL COMUNE DI ALTOPASCIO

ALTOPASCIO, 5 novembre 2022 – Divieto di sosta per i tir in alcune zone residenziali di Altopascio e regolamentazione dello spazzamento esistente.



Sono state pubblicate due ordinanze dal Comune di Altopascio che hanno l’obiettivo di rendere più curato e sicuro il territorio: l’atto relativo allo spazzamento è già operativo, come dimostrano anche i cartelli installati. Per quanto riguarda il divieto di sosta dei mezzi pesanti, invece, nei prossimi giorni terminano le operazioni di installazione della relativa segnaletica.

Nello specifico, i divieti di sosta e di transito riguardano i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate che non potranno parcheggiare né percorrere via Cavour, via Gavinana, via Caduti di Nassiriya, via Firenze, via Giuseppe Verdi, via Roma, via dei Vincenti, via del Valico e tutte le strade urbane del centro raggiungibili da queste vie. I divieti non sono applicati per gli autocarri che devono effettuare operazioni di carico e scarico delle merci per il solo tempo necessario all’esecuzione delle stesse. Inoltre, i trattori stradali non potranno parcheggiare nelle aree di sosta poste all’interno del centro abitato di Altopascio capoluogo.

Contemporaneamente viene meglio regolamentato il servizio di spazzamento meccanizzato programmato effettuato da Ascit in accordo con l’amministrazione comunale. In particolare, lo spazzamento riguarda l’area di sosta di piazza Croce ad Altopascio, il venerdì, dalle 7 alle 8; a Marginone, nell’area di sosta di vicolo del parco della Rimembranza, il martedì dalle 7 alle 7.30; a Badia Pozzeveri, nell’area di sosta accessibile da via Catalani in prossimità della chiesa, il venerdì dalle 10 alle 11. Nei giorni e negli orari indicati sarà quindi vietato parcheggiare nelle aree interessate dallo spazzamento.