Divieti di balneazione in Versilia e sulla costa apuana

Stop temporaneo alla balneazione in sei tratti della costa versiliese e apuana. Le analisi eseguite da Arpat nei giorni scorsi hanno infatti rilevato uno sforamento dei limiti nei valori di batteri fecali presenti in acqua in corrispondenza delle foci dei maggiori torrenti della riviera.

In particolare il divieto di balneazione interessa brevi tratti di circa 200 metri a nord e sud della fossa dell’Abate (Viareggio e Lido di Camaiore), a nord e sud del Fiumetto (Marina di Pietrasanta), la foce del Versilia al Cinquale (Montignoso) e Ronchi Ponente (Marina di Massa). I sindaci dei comuni interessanti hanno firmato le ordinanze di divieto temporaneo alla balneazione. Sono attese per lunedì le controanalisi di Arpat: in caso di esito positivo i divieto saranno revocati.

Uno stop pesante per la Versilia, nel primo weekend ufficiale di stagione estiva, seppur limitato a brevissimi tratti di litorale. A causa di ritardi o disguidi nelle comunicazioni da Arpat verso Comuni, in alcune località le ordinanze sono state firmate solo nel tardo pomeriggio di sabato.

FONTE NOITV