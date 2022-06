DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PASTIGLIE CONTRO LE ZANZARE

Da lunedì 13 giugno il Comune di Massarosa avvierà una distribuzione gratuita ai propri cittadini di pastiglie antilarvali per la lotta alle zanzare.

Verrà consegnata una scatola a nucleo familiare per il trattamento antilarvale della durata di 4 settimane.

“Si tratta di un prodotto utilizzabile senza particolari prescrizioni in tutti i casi in cui non è possibile evitare i ristagni d’acqua – spiega l’assessore all’ambiente Francesco Mauro – ed il trattamento anti larvale è molto più efficace rispetto all’utilizzo di adulticidi la cui efficacia è di breve termine e più dannosa”.