Dissesto idrogeologico: in sicurezza via Monte Ripa, in corso opere completamento viabilità

Via Monte di Ripa: in corso l’atteso intervento di completamento per la messa in sicurezza della strada di Strettoia interessata da un movimento franoso. Lo rende noto il Comune di Pietrasanta che aveva promesso di chiudere il cantiere entro la fine dell’anno.

I lavori prevedono il rifacimento del manto stradale ed il posizionamento di un nuovo guard-rail oltre alla pulizia dei versanti infestati da erbacce e piante. L’intervento costerà circa 40 mila euro. “Ci sono stati ritardi di cui ci scusiamo nuovamente con i residenti. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – L’ultima trance di interventi riguarda opere di completamento, mentre quelle essenziali e di messa in sicurezza erano già state eseguite all’indomani della frana”. Dopo via Monte di Ripa toccherà, questo il cronoprogramma, alla frazione di Castello: “oltre al maxi intervento della frana, che partirà nelle prossime settimane, realizzeremo una piccola opera di contenimento sulla strada dell’abitato che non era prevista ma che si è resa necessaria. E’ invece già iniziato il nuovo lotto di via Capriglia: altra azione molto importante per mettere al sicuro la frazione e l’abitato”.

