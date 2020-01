Dissesto idrogeologico: frana via Monte Ripa, da lunedì 20 gennaio al via seconda fase cantiere

Terminata la fase di somma urgenza in seguito al movimento franoso che aveva interessato la strada di via Monte di Ripa a Strettoia lo scorso 23 novembre si apre lunedì 20 gennaio la seconda e ultima trance di interventi per la definitiva messa in sicurezza della strada. Lo rende noto il Comune di Pietrasanta.

La strada tornerà ad essere interessata dal divieto di transito nel tratto interessato dall’intervento. I lavori, che prevedono anche il rifacimento del manto stradale ed il posizionamento di un nuovo guard rail, dureranno tra le quattro-cinque settimane. Negli scorsi giorni era tornato nuovamente anche il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti a seguire da vicino i lavori. La cura di frane e smottamenti è uno degli obiettivi di mandato dell’amministrazione Giovannetti che ha già investito molto, in questo primo anno, per mitigare il rischio idrogeologico, pulire fossi e canali e mettere in sicurezza i versanti che hanno evidenziato fragilità.