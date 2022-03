DISORDINI A FINE PARTITA DOPO LUCCHESE REGGIANA

A seguito della partita Lucchese Reggiana disputata ieri sera alle 20.30 si rende noto che durante il deflusso dei tifosi ospiti, alcuni tifosi della reggiana, sono entrati in contatto con tifosi lucchesi tra viale pacini e viale giusti. i tafferugli che hanno interessato diverse decine di tifosi ma le forze dell’ordine che presidiavano la zona hanno ripristinato immediatamente la sicurezza e i tifosi ospiti hanno lasciato la provincia senza altre problematiche. La Digos della Questura di Lucca, in collaborazione con la Digos di Reggio Emilia ha già identificato 1 tifoso lucchese e uno della reggiana. Sono in corso indagini per definire ruoli e responsabilità.

Due agenti rimasti infortunati. Nessun altri ferito o danneggiamento, al momento