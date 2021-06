Discoteche Versilia: primo weekend in zona bianca

Aspettando la sempre più probabile riapertura al ballo prevista per Luglio

Eventi del fine settimana in programma al Twiga Forte dei Marmi, al Beach Club Versilia, all’Ostras Beach, alla Bussola e alla Capannina di Franceschi.

Quello del 25, 26 e 27 Giugno tra Forte dei Marmi e Viareggio sarà un fine settimana di passaggio per le discoteche Versilia. In attesa che cada l’ultimo divieto, quello “al ballo”, i locali della Capitale del divertimento sperimentano, qualcuno già da settimane, forme alternative di intrattenimento nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute : cene con musica, aperitivi e lounge bar. Da questa settimana, finalmente, senza coprifuoco.

Riapertura discoteche Versilia con Green Pass obbligatorio?

Ingresso consentito ai vaccinati o ai guariti?

Quale tampone deve essere negativo?

Fondamentali, per la riapertura al ballo, saranno le indicazioni fornite a breve dal Governo per consentire la riapertura dei locali da ballo e la loro applicazione da parte di ogni singola discoteca. A offrire, per ogni locale, un servizio di prenotazioni e informazioni anche sulle disposizioni sanitarie, è il sito DiscotecheVersilia.it con il suo numero dedicato – operativo 24 ore su 24 – contattabile anche via WhatsApp al 347.477.477.2

Eventi in Versilia 24, 25 e 26 Giugno

Cene spettacolo, aperitivi con musica e lounge bar con dj set, senza possibilità di ballare.

Dinner show al Twiga Forte dei Marmi

Il locale più esclusivo d’Italia punta sulla cena animata dalle performance dei migliori artisti italiani e internazionali che nella scorsa stagione ne ha fatto il club più gettonato della Versilia. Già prossimi al tutto esaurito gli appuntamenti di questo Venerdì con Ristori & The Portofinos e di Sabato con Ben Dj.

Lounge bar dalle 23 e aperitivo la domenica al Beach Club Versilia

Triplo appuntamento per il Beach Club. Si parte Venerdì alle 23.00 nel segno della musica hip hop con First Floor. Sabato sera, stessa formula lounge bar con tavoli su prenotazione dalle 23.00, per Here we are, anteprima della Saturday Night dell’Estate2021. Domenica aperitivo Be Chic sulla spiaggia, al tramonto.

Aperitivo, cena e dj set sulla spiaggia all’Ostras Beach

Il locale destinato al pubblico adulto della Versilia, da questa settimana, si prepara ad accogliere il pubblico con 3 serate differenti e ad alto tasso di divertimento. Venerdì aperitivo on the beach dalle 19.00. Sabato cena sulla spiaggia alle 21.00 al ristorante Naiades seguita da musica live e dj set All Night! Domenica aperitivo sulla spiaggia dalle 19:00.

Cena spettacolo e partita alla Bussola Versilia

Sabato sera dalle 20.00 la Bussola punta sulla cena vista mare, sui menu dello chef, sulla musica live di Gino Sound e sul maxischermo in cui sarà proiettata la partita Italia-Austria valida per gli ottavi di finale di Euro2020.

Aperitivo in musica a La Capannina di Franceschi

Sabato alle 19 va in scena l’aperitivo firmato La Capannina di Franceschi.

Ultimo fine settimana di chiusura per il Maki Maki Viareggio

Ancora chiuso ma con 4 serate già programmate, il più importante locale della Darsena di Viareggio si prepara per il suo grande ritorno: Giovedì 1 con Mama Juana, Venerdì 2 con il Circo Nero, Sabato 3 con Revolution e Domenica 4 Luglio con Pink House.