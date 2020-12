DISCARICA FORNACE – ROSARIO BRILLANTE: “SUPERARE L’ATTUALE CORTO CIRCUITO RISPONDENDO A 7 DOMANDE”

DISCARICA FORNACE – SUPERARE L’ATTUALE CORTO CIRCUITO RISPONDENDO A 7 DOMANDE

Se i cittadini organizzati nei Comitati, il Comune di Pietrasanta e quello Forte dei Marmi si rivolgono alla Regione sollevando perplessità e avviando atti amministrativi in merito alla situazione della ex Cava Fornace, hanno il diritto di ricevere risposte.

Lo sostiene Rosario Brillante di Sinistra Civica Ecologista.

Alla Regione è stata richiesta la Revisione dell’ Autorizzazione AIA, comunicato l’avvio di un’indagine sui pozzi nel Comune di Forte dei Marmi, rivolti quesiti sulla compatibilità della rete fognaria a trattare il percolato prodotto dalla discarica –

Ci troviamo di fronte ad un accavallarsi di prese di posizioni, incluse quelle dell’azienda che gestisce la discarica ed anche, purtroppo, ad una diversa visione del problema da parte del Comune di Montignoso, che non aiutano ad affrontare il problema.

Questa situazione, unitamente al via libera alla ripresa dei conferimenti e il rilancio delle richieste mosse dall’azienda, ha prodotto un corto circuito informativo tra istituzioni e enti e questi e i cittadini dal quale nessuno trae certo beneficio.

L’interesse collettivo e la vigilanza che il territorio esprime per la salute pubblica e la salvaguardiaambientale dei luoghi è un valore non un disturbo e come tale merita di essere considerato.

Servono rassicurazioni ai cittadini – continua Brillante – risposte e assunzioni politiche di responsabilità.

Ci sono domande precise e inequivocabili..

La richiesta di Revisione Aia presentata da ormai sei mesi procede ed è legittima o no?

La discarica superata quota 43 proseguirà l’attività fino a quota 96 ?

L’inquinamento accertato della falda proviene dalla discarica come è legittimo ritenere o da altri fattori come sostiene l’azienda?

In ogni caso vanno adottate misure a tutela della qualità delle acque o no?

Ci sono rischi per la salute pubblica?

Arpat garantisce l’ìdoneità del percolato ad essere immessa nelle fognature?

Gaia può certificare che la rete fognaria e gli impianti di depurazione possono far fronte a tale immissioni?

Secondo Brillante per superare l’attuale battuta d’arresto serve l’assunzione di una chiara iniziativa istituzionale e spetta innanzitutto al Comune di Pietrasanta assumerla.

A questo punto – conclude Brillante – è opportuno e necessario che il Sindaco, se possibile assieme a quello di Seravezza, Forte dei Marmi e Montignoso, partisse la una formale richiesta alla Regione, Presidente, Assessore competente e i Diriegnti del settore autorizzazioni rifiuti, di venire sul territorio, con ARPAT e GAIA, a fornirle tutti assieme queste risposte.