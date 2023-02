Disagio giovanile e mondo adulto, quale relazione tra questi due mondi?

Lucca, 28/02/2023 – Disagio giovanile e mondo adulto, quale relazione tra questi due mondi?

Parte da un interrogativo e da una riflessione sul benessere mentale dei nostri adolescenti il convegno che si terrà presso l’auditorium san micheletto sabato 4 marzo, a partire dalle 9.30, dal titolo “Adolescenti tra rabbia e ritiro sociale nel post pandemia”.

Alla base c’è anche una convinzione: il mondo adulto deve prendersi le proprie responsabilità della condizione di disagio, isolamento e disperazione che talvolta porta i ragazzi addirittura a gesti estremi.

Aprirà i lavori Raffaele Domenici, vicepresidente della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e di seguito interverranno Fabio Barsanti, assessore allo Sport del Comune di Lucca, la psicoterapeuta Emanuele Palagi, Donatella Turri, direttrice della Fondazione per la Coesione sociale, oltre a Mirco Trielli, Maria Pacini per l’Agenzia formativa Zefiro e ancora Francesco Falaschi, Stefano Pieroni, Valentina Altamura, che parleranno del progetto “Identi-kit, l’arte di narrarsi: tra fotografia, video e storytelling, strumenti operativi per riattivare gli adolescenti”.

Nell’occasione verranno diffusi i risultati del progetto europeo MHYT su Giovani e Salute mentale e sarà presentata, appunto, l’iniziativa “Identi-kit”, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca grazie al bando 2022 “Io sono l’altro”, con cui l’ente eroga risorse a favore di progetti volti a contrastare e prevenire tra i giovani forme di violenza, bodyshaming, bullismo e cyberbullismo attraverso lo stimolo alla creatività e alla realizzazione di espressioni artistiche.

Il progetto, gestito da Zefiro, prevede l’attivazione, nel mese di giugno 2023, di laboratori gratuiti di fotografia e video rivolti ad adolescenti per la narrazione di sé e degli altri e l’espressione e gestione delle emozioni.

L’evento, a ingresso gratuito, è rivolto a genitori, operatori, insegnanti, psicologi, medici, educatori e tutti coloro che a vario titolo operano a contatto con adolescenti e giovani.

Info e Iscrizioni

344 22 70 525

hello@zefiroformazione.it