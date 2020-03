Disabilità – In Versilia il progetto “Inclusione a Quattro Zampe”, squadre di salvataggio con cani e ragazzi disabili!

E’ in Versilia, a Marina di Pietrasanta che, in estate, partirà il progetto “Inclusione a Quattro Zampe”, che prevede che ragazzi disabili possano diventare assistenti bagnino e guidare un gruppo di cani, vale a dire, si formeranno squadre di salvataggio con cani e persone diversamente abili.

Una scommessa davvero audace, nata da un mix che sviluppa e riunisce molteplici aspetti: sicurezza, solidarietà, psicologia, pedagogia e innovazione e che ha per obiettivo quello di promuovere, attraverso il volontariato, una maggiore consapevolezza riguardo alle persone con disabilità fisica e intellettiva.

Ad organizzare questa meravigliosa iniziativa, con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, sono la cooperativa “Le Briccole”, che si occupa di sviluppare progetti sociali e pedagogici per ragazzi diversamente abili, e la SISC, Scuola Italiana Cani Salvataggio, la piu’ grande organizzazione europea per l’addestramento di cani da salvataggio in mare e dei loro conduttori, fiore all’occhiello della Protezione Civile.