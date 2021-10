Disabilità, Difendere Lucca: “Soddisfazione per la risoluzione del Consiglio comunale sui caregiver familiari”

Lucca, 22 ottobre – È stata approvata all’unanimità la risoluzione, proposta dal consigliere Fabio Barsanti (Difendere Lucca) e integrata e adottata dalla commissione sociale, per chiedere il riconoscimento della figura del “caregiver”. Il movimento Difendere Lucca esprime soddisfazione: “un piccolo passo ma un segnale importante per dare il giusto riconoscimento a chi si occupa di un familiare disabile”.

Il “caregiver familiare” rappresenta colui/colei che, a titolo gratuito, si prende cura in modo significativo e continuativo di un congiunto non autosufficiente a causa di una grave disabilità. Questo impegno determina carichi particolarmente onerosi dal punto di vista fisico, pratico, economico e sociale. A queste difficoltà si aggiungono la mancanza o insufficienza di supporti o servizi privati e pubblici, in quanto in Italia la figura del caregiver non è ancora tutelata.

“Il consiglio comunale di ieri – scrive Difendere Lucca – ha approvato all’unanimità la risoluzione proposta da Fabio Barsanti e adottata dalla commissione sociale, per chiedere al Parlamento di accelerare l’iter della legge di riconoscimento della figura del caregiver, in modo da consentirgli di conciliare l’impegno di assistenza con il lavoro, una copertura contributiva e una semplificazione per l’accesso alla prestazioni sanitarie e non sanitarie”.