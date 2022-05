Dipinto da 40 mila euro donato alla città

Alla presenza del sindaco Alberto Stefano Giovannetti e dell’imprenditore campano Armando Lanza, amministratore dell’omonima galleria in via Garibaldi e rappresentante dell’artista, è stata formalizzata in Municipio la donazione del dipinto di Fernando Mangone “Attraverso città, Pietrasanta, Piazza Duomo”, realizzato durante l’ultima fiera di San Biagio.

L’opera, una tecnica mista su tela, di grandezza 220×180 e dal valore commerciale di circa 40 mila euro, sarà affidata materialmente alla città giovedì prossimo e andrà a impreziosire il rinnovato soppalco della biblioteca comunale “Giosuè Carducci”.

All’atto di consegna parteciperanno lo stesso Lanza e il Maestro Mangone, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.