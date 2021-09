Diminuisce il numero di piccioni a Forte dei Marmi

Diminuisce il numero di piccioni a Forte dei Marmi

di Claudio Vastano

E’ quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente, Enrico Ghiselli, a un anno di distanza dall’inizio della somministrazione di mangime trattato con farmaco antifecondativo ai volatili che popolano la nota località balneare. I piccioni provocano un non indifferente impatto sul decoro urbano, sulla pulizia e sulla salute pubblica, per cui si è cercato di porre un limite alla prolificità di questi uccelli nel modo più incruento possibile.

A detta delle autorità, i risultati fin qui ottenuti sembrano incoraggianti.

“Abbiamo intrapreso una buona strada, anche in considerazione del fatto che, a causa del Covid, il servizio è iniziato in ritardo. Dalla relazione pervenuta dal professor Paolo Pietro Albonetti, zoologo dell’università di Genova, in seguito al monitoraggio effettuato sulle aree del centro cittadino, si apprende di una diminuzione percentuale fra il 10 e 15% della popolazione dei piccioni. Questa attività, svolta scrupolosamente dagli operatori e dai volontari, non soltanto ha fermato l’aumento delle presenze di volatili urbani, ma ne ha anche favorito la decrescita” ha affermato Ghiselli.