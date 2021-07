Dimesso l’ultimo paziente: il Versilia è covid free

CAMAIORE – A partire da oggi, 2 luglio, l’ospedale Versilia è senza ricoverati per Covid. L’ultimo paziente è stato dimesso stamattina. La notizia conferma l’attuale decremento della pandemia nel territorio della provincia di Lucca e dell’Azienda USL Toscana nord ovest, tanto più che da oggi anche la terapia intensiva dell’ospedale di Massa è senza ricoverati.

L’ospedale versiliese può così dare il via alle misure di de-escalation previste: chiusura temporanea del reparto di terapia intensiva Covid per consentire la pulizia e la sanificazione di locali e attrezzature e disattivazione del reparto di degenza ordinaria Covid.

Tuttavia, nel contesto del sistema di rete ospedaliera aziendale, il Versilia resterà sempre pronto a riattivare le proprie bolle Covid nel malaugurato caso in cui i contagi dovessero risalire e si dovesse ripresentare la necessità di accogliere pazienti positivi con percorsi separati.

Il fatto di non avere più ricoverati Covid permetterà all’intero ospedale e in particolare al pronto soccorso, di affrontare l’estate con minore pressione, visto che in questo periodo, con l’arrivo dei turisti e dei villeggianti, la struttura ospedaliera del Versilia è sempre sottoposta ad un maggiore afflusso di pazienti e di richieste di assistenza.

L’ospedale di Lido di Camaiore, nelle precedenti ondate pandemiche, era arrivato ad ospitare contemporaneamente fino a 121 malati Covid il 27 novembre 2020 (durante la seconda ondata) e 118 il 1 aprile 2021 (durante la terza ondata). Con l’ultimo paziente dimesso si volta pagina e l’azienda desidera ringraziare tutto il personale che in questi difficili mesi si è impegnato per far fronte alla pandemia facendo un intenso e proficuo gioco d’equipe.