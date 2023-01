Difendere Lucca sull’assoluzione di Barsanti: “Buona notizia per la libertà di espressione. Ora venga cancellata la variante di Antraccoli”

Lucca, 20 gennaio – Il movimento Difendere Lucca commenta l’assoluzione di Fabio Barsanti dalle accuse mosse dall’ex consigliere Claudio Cantini: “L’ultimo atto del maldestro tentativo della sinistra di reprimere il dissenso durante il proprio governo. Adesso occorre cancellare la variante di Antraccoli, imposta contro il volere dei cittadini”.

Il rappresentante di Difendere Lucca Fabio Barsanti era stato querelato nel 2018 dall’ex consigliere comunale Claudio Cantini, per le critiche mosse al progetto che avrebbe creato nel parco di Antraccoli un centro polifunzionale. “Si tratta di una vicenda esemplare del modo in cui la sinistra ha governato Lucca per dieci anni – continua Difendere Lucca – cioè senza la partecipazione dei cittadini e reprimendo il libero dissenso”.

“Hanno prima predisposto un progetto che avrebbe distrutto un parco; lo hanno fatto senza coinvolgere i residenti e quando questi hanno protestato attraverso i propri rappresentanti, come Barsanti, invece delle risposte sono arrivate le querele. Una delle varie che il sistema Pd – a prescindere dalle sigle che usa a livello elettorale – ha sollevato contro cittadini e avversari politici per reprimere il dissenso”.