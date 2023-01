Difendere Lucca sulla falsa scritta contro Barsanti: “Una non-notizia su cui solo la sinistra lucchese poteva avere qualcosa da dire”

Lucca, 4 gennaio – “Oggi vogliamo fare anche noi come la sinistra lucchese: commentare il niente”, inizia così il comunicato di Difendere Lucca sulla scritta contro l’assessore Fabio Barsanti, pubblicata da alcuni giornali e poi risultata un fotomontaggio.

“Una non-notizia di un fatto inesistente, su cui tutti i partiti di sinistra in Consiglio comunale hanno sentito l’esigenza di intervenire. Un nulla cosmico su cui l’assessore di Difendere Lucca non ha speso parole, se non una risata, così come quando sono state trovate minacce di morte vicino a Palazzo Orsetti. Su quelle scritte – quella volta vere – la sinistra però non ha sentito l’esigenza di montare nessun teatrino. A Roma, invece, hanno addirittura giustificato l’estrema sinistra che ha imbrattato il Senato: quello purtroppo non è un fotomontaggio”.

“Ancora una volta – continua Difendere Lucca – assistiamo a un vittimismo peloso e a dichiarazioni scorrette. Nel comunicato la sinistra comunale infatti accusa Barsanti “di non avere preso le distanze” da una scritta che appariva contro di lui e di averci “ironizzato su”: una richiesta illogica dettata solo dalla volontà di imputare qualcosa all’assessore di Difendere Lucca, di cui la sinistra lucchese riesce a sbagliare anche il gruppo politico di appartenenza”.

“Siamo contenti che la sinistra unita abbia tempo per rincorrere fantasmi, ora che fortunatamente non ha più ruoli di governo della città. Li invitiamo – conclude Difendere Lucca – a perseverare nelle loro denunce e indagini, a partire da come sia possibile che alcuni giornali abbiano pubblicato, senza controllo, una stupidaggine del genere. Mentre loro saranno impegnati in questa importante ricerca, Difendere Lucca continuerà a costruire sulle macerie che hanno lasciato negli ultimi dieci anni di governo a Lucca”.