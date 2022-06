Difendere Lucca stasera ad Antraccoli: “Qui con Barsanti battaglie importanti”

Lucca, 4 giugno – La lista Difendere Lucca organizza un aperitivo elettorale ad Antraccoli: l’appuntamento è alle 19 al bar FataMata sulla via Romana. Prevista la partecipazione del candidato sindaco Fabio Barsanti. Si tratta di un incontro aperto a tutti i cittadini, dove i candidati della lista spiegheranno il programma elettorale “Lucca siamo noi”.

“Difendere Lucca in questi anni – spiegano i candidati Giuseppe Filosa e Marco Lazzari – ha portato in Consiglio comunale varie problematiche di Antraccoli. Dalla viabilità al commercio, dalla cura del territorio ai servizi. Qui Fabio Barsanti si è opposto alla distruzione del parco cittadino, sostenendo i residenti e venendo pure denunciato per la sua netta opposizione”.

“Ci siamo opposti anche alla realizzazione dell’ennesimo supermercato – continua Difendere Lucca – che ha cancellato un polo del divertimento dove sono cresciute generazioni di lucchesi. Lucca non ha più cosi una discoteca, costringendo i giovani a dover cambiare città anche solo per ballare: è la prima generazione a cui tocca farlo. In più nella zona è aumentato il traffico pesante per il carico e scarico della merce e l’affluenza dei clienti, con un aumento critico anche delle vibrazioni per le case”.

“Anche qui Difendere Lucca ha quindi dimostrato con i fatti la sua vicinanza al territorio – continua la nota – ma abbiamo idee chiare anche per il futuro. Con noi al governo della città verrà definitivamente cancellata la variante che rischia di distruggere il parco e rimessa in discussione la nuova rotonda prevista dal Piano operativo. Vogliamo inoltre affrontare un problema impellente: il mancato collegamento all’acquedotto di diverse abitazioni, che deve essere per forza completato dalla prossima amministrazione”, conclude Difendere Lucca.